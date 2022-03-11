غلق بوغاز ميناء دمياط بسبب الطقس السيئ وشدة الرياح

شهد ميناء دمياط موجة من الطقس السيئ، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 40 عقدة، وارتفاع الأمواج إلى ما يزيد عن 4 أمتار.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط غلق البوغاز، وأنه يتم فتح البوغاز بمجرد تحسن الأحوال الجوية، علمًا بأن الميناء قد تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28476 طنًا تشمل: «9339 طن فوسفات و16337 طن يوريا و2800 طن رمل».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33228 طنًا تشمل: «3008 أطنان قمح و404 أطنان خشب زان و1390 طن فول و7555 طن أبلاكاش و7491 طن حديد و13380 طن خردة».

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 312 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (فاصوليا وبطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كتان وكراوية وقطن وفول وليمون وبصل وبرسيم) وفواكه (برتقال ويوسفى وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإيطاليا وسلوفينيا والصين وهونج كونج وإنجلترا ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وإندونيسيا وفيتنام وباكستان.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 197 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1963 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115248 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112093 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2648 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4873 شاحنة في ميناء دمياط على مدار 24 ساعة.