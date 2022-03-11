الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل أحداث مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

مسلسل مكتوب عليا
مسلسل مكتوب عليا

يكثف المخرج خالد الحلفاوي ساعات تصوير مسلسل “مكتوب عليا” بشكل شبه يومي، سعيا منه لإنهاء كافة مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة وقبل حلول الشهر الكريم.

تفاصيل أحداث مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني 

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في اطار اجتماعي كوميدي مشوق، حيث يجسد أكرم حسني شخصية شاب يتعرض لنوع من السحر تجعل حياته تنقلب رأسا على عقب.

ويبدأ المسلسل بظهور رجل مسّن وفقير الحال في حياة الشاب المطحون جلال الذي يجسده الفنان أكرم حسني يمسح بيده على ذراعه بمادة مسحورة، ليفاجأ في اليوم التالي بأنه مكتوب على جسده كل شيء سيحدث له على مدار يومه، ويتحقق أمام عينيه بالفعل، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث في إطار من الكوميديا، حتى يأتي يوم وتظهر على يديه عبارات تؤكد وفاته، ليحاول أن يمنع ذلك في إطار كوميدي.

 

ابطال مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني 

المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

 

خالد الحلفاوي يكشف كواليس مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني 

وأكد مخرج العمل خالد الحلفاوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع إنجى القاضى، عبر قناة dmc،  أن فكرة "مكتوب عليا" للفنان أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل ومجموعة من الفنانين، هى فكرة جديدة وغريبة نوعا ما، مردفا: "لم أر فكرة المسلسل من قبل، لاسيما كونها فى سكة كوميدية". 

وأضاف الخلفاوي، أنه تعامل مع الفنان أكرم حسنى فى مسلسل "الوصية" من قبل، ولكن يتعامل لأول مرة مع الفنان عمرو عبد الجليل، وكذلك الفنانة هنادى مهنى فى أعمال فنية، وحتى الآن تم الانتهاء من 50% من تصوير المسلسل.

مساء dmc قناة dmc الفنان أكرم حسني خالد الحلفاوي مسلسلات رمضان 2022 رمضان 2022

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