غدا.. استكمال محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين فى قضية «الآثار الكبرى»

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدا السبت، نظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب علاء حسانين، الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش.

وفي وقتٍ سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.