الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجمالي وفيات «كورونا» في آسيا يتخطى مليون حالة

كورونا
كورونا

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في آسيا تجاوز حاجز المليون اليوم الجمعة، مع ارتفاع الإصابات بالمتحور "أوميكرون" بعد أن بدأ في دول مثل اليابان وكوريا
الجنوبية.
وأظهر الإحصاء أن عدد الوفيات في آسيا، التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، وصل إلى مليون و45، وهو ما يمثل 16 بالمئة من الوفيات العالمية المرتبطة بكوفيد-19.

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 453 مليونا و465 ألفا و71 إصابة.
وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و29 ألفا و828 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.2 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ965 ألفا و464 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ654 ألفا و380 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 515 ألفا و714 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

المتحور أوميكرون اليابان الجنوبية الوفيات بفيروس كورونا كورونا في آسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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