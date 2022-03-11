الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيم كارداشيان تتعرض للانتقاد بسبب تصريحاتها عن السيدات في ريادة الأعمال

كيم كارديشيان
كيم كارديشيان

تواجه كيم كارداشيان بعض الانتقادات بعد تقديم نصيحة للسيدات في مجال الأعمال خلال مقابلة مع Variety، جنبًا إلى جنب مع شقيقتيها كلوي وكورتني ووالدتهما كريس جينر.

تحدثت كارداشيان التي ظهرت على غلاف مجلة Variety هذا الشهر مع شقيقاتها ووالدتها إلى المجلة عن مسلسل Hulu الجديد The Kardashians، الذي من المقرر عرضه في 14 أبريل.

في جزء الفيديو من المقابلة، وجهت بعض الكلمات القاسية للنساء في مكان العمل.

لم تلق نصيحة كيم كارداشيان للسيدات في مجال الأعمال استحسانًا، حيث قالت: «لدي أفضل نصيحة للسيدات في مجال الأعمال.. احصل على المؤخرة الكبيرة واعمل.. وفي الحقيقة لا أحد يريد العمل هذه الأيام».

وتابعت: «عليك أن تحيط نفسك بأشخاص يرغبون في العمل.. تمتع ببيئة عمل جيدة حيث يحب الجميع ما يفعله، لأن لديك حياة واحدة».

وبمجرد نشر مقطع المقابلة على موقع Variety's Twitter كانت غالبية الردود سلبية.

كيم كاداشيان السيدات نصيحة مجال الأعمال انتقادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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