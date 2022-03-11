وزير الدفاع الأمريكى بحث مع نظيريه البلغارى والرومانى الأزمة الأوكرانية وتعزيز «الناتو»

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث مع نظيريه البلغاري والروماني الأزمة في أوكرانيا وتعزيز قدرات "الناتو".

وقال: "ناقش أوستن ونظيره البلغاري دراغومير زاكوف تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي".

وأضاف: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول العملية الروسية في أوكرانيا، واستعرضوا الجهود الدولية لمساعدة الأوكرانيين".

وتابع: "تطرق الوزيران إلى خطط بلغاريا لتشكيل مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تحت قيادتها على أراضيها، كما تحدثا عن الجهود المبذولة لتحديث دفاعات بلغاريا، بما في ذلك توريد طائرات (F-16) ودعم تطوير القوات البرية للبلاد".

وتابع كيربي: "في محادثة ثانية بين الوزير أوستن ونظيره الروماني فاسيلي دينكو، شدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة مواصلة التنسيق بين الحلفاء في الناتو فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا".

واستكمل: "أعرب أوستن عن تقديره لنوايا رومانيا استضافة مركز لوجستي للمساعدات الإنسانية وناقش خطط نشر مجموعة قتالية متعددة الجنسيات بقيادة فرنسا في رومانيا".

وعلى صعيد آخر، علّقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، على تقرير أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بأكثر من 7.9 % خلال الـ 12 شهرًا الماضية، قائلة إنه ليس هناك شكا في أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت على أسعار الغاز في الولايات المتحدة.



وأضافت ساكي - في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا لها تأثير على أسعار الطاقة، موضحة أن روسيا تعد ثالث أكبر مورد للنفط في العالم.

وتابعت ساكي "لقد رأينا سعر الغاز يرتفع 75 سنتاً على الأقل منذ أن حشد الرئيس بوتين القوات على حدود أوكرانيا".



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أشار - في وقت سابق اليوم - إلى أن أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة عكس الضائقة التي يمر بها الأمريكيون بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.