القائمة الكاملة للفائزين فى الحلقة الرابعة من المفتاح الذهبى ببرنامج الدوم

كشفت لجنة تحكيم برنامج الدوم عن المتأهلين للمرحلة التالية من برنامج الدوم بمرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج "الدوم" الذي يعرض على قناة "أون" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب، ووافقت اللجنة على منح 3 مفاتيح ذهبية في فئة التمثيل ومنحهم فرصة ثانية بالتصويت.

ففي فئة التمثيل تأهل ماريا أسامة ومحمد بكري وحصل على المفتاح الذهبي كلا من: ناردين فايز وهايدي كابو وشيري أشرف.

وفي فئة الغناء تأهل زياد أحمد وأميرة ضاحي وحصل على المفتاح الذهبي المتسابقة نهى رجب بعد أداء مميز في الأغنية الشعبية.

وتأهلت في فئة التقديم التليفزيوني المتسابقة غدير سامي فيما منعت اللجنة المفتاح الذهبي.

وخلال الحلقة تأثرت الفنانة الكبيرة ليلى علوي خلال تقديم فقرة أداء اختيار تمثيلي قدمتها المتسابقة ناردين فايز وماريا أسامة حيث أجهشت بالبكاء متأثرة بالمشهد ضمن حلقة جديدة من مرحلة المفتاح الذهبي لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية "الدوم".

وأشادت ليلى علوي بأداء المتسابقتين، قائلة: "برافو عليكوا أثرتوا فينا ونزلتوا دموعي وأديتوا لينا طاقة كبيرة للمسرح.. شكرا ليكم، أما المخرج تامر محسن فعلق قائلا: “عملتوا مشهد حلو أوي فيه حاجات كتير، ومقلدتوش حد وعملتوه بطريقتكم وفيه لحظات مؤثرة وكيمياء وتوافق بينكم شكرا ليكم”.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة العاشرة مساء في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة.