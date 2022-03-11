الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرى أشرف ومحمد بكرى يبدعان ب«الطوق والأسورة».. ولجنة التحكيم: برافو عليكم

شيري وبكري
شيري وبكري

شارك المتسابق محمد بكري والمتسابقة شيري أشرف بمشهد من مسرحية “الطوق والإسورة” في مسابقة التمثيل ببرنامج “الدوم” المعروض حاليا على قناة "أون".

وقالت النجمة ليلى علوي، "برافو عليكم مشهد مش سهل مشهد من أقوى الروايات والأفلام لو إنتم في صوتكم وأداءكم برافو".

وقال المخرج تامر محسن: "برافو عليكم.. عندي إحساس يا شيري إنك شاطرة لكن حافظة المشهد قوي قوي لكن مش باذلة مجهود في عنيكي وبشكل عام برافو عليكم".

وقال نادر عباسي: "أعجبت بيكم جدا وبكري صوته جبار ودراسة المسرح واضحة وشيري جيدة للغاية وصدقتكم تماما ولكم كل التوفيق في المستقبل".

وتأثرت الفنانة الكبيرة ليلى علوي خلال تقديم فقرة أداء اختيار تمثيلي قدمتها المتسابقة ناردين فايز وماريا أسامة، حيث أجهشت بالبكاء متأثرة بالمشهد ضمن حلقة جديدة من مرحلة المفتاح الذهبي لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية "الدوم".

وأشادت ليلى علوي بأداء المتسابقتين، قائلة: “برافو عليكوا أثرتوا فينا ونزلتوا دموعي وأديتوا لينا طاقة كبيرة للمسرح.. شكرا ليكم، أما المخرج تامر محسن فعلق قائلا: "عملتوا مشهد حلو أوي فيه حاجات كتير، ومقلدتوش حد وعملتوه بطريقتكم وفيه لحظات مؤثرة وكيمياء وتوافق بينكم شكرا ليكم". 

وأصبح التصويت متاحا للجماهير من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم ٤٠٥٠ أو من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

وبدأت قبل قليل، الحلقة الرابعة من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويقف كل من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش على تقديم البرنامج ويشارك في لجنة تحكيم المرحلة الحالية من المسابقة كل من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والمايسترو نادر عباسي.

محمد بكري شيري أشرف مسرحية الطوق والاسورة التمثيل قناة اون

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