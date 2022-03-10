غدير سامي تتألق في التقديم التلفزيوني بمسرح الدوم

شاركت المتسابقة غدير سامي في مسابقة الدوم في فئة التقديم التلفزيوني بمرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم، وقدمت مجموعة مميزة من الأخبار وتعاملت مع عدد من المواقف المفاجئة.

وقالت الفنانة ليلى علوي تعليقا على تقديمها: "بشوشة والمعلومات ناقصة تأكيد أكتر ومحتاجة أسمع صوتك من القرار أكتر لكن بشكل عام أدائك مميز".

بينما قال المايسترو نادر عباسي: "عندك حضور حلو ووشك جميل على المسرح وقبل الخبر العاجل كان الأداء مميز وصوتك وغلقاك جميل".

وأضاف المخرج تامر محسن: "برافو عليكي يا غدير وحاجتين عجبوني لما اتصرفتي مع يوسف كويس ومخرج الهوا هيكون مرتاح ومطمئن معامي والاخبار الجادة محايدة".

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة العاشرة مساء في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة.