الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يفتتح فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «أبيدوس» فى سوهاج

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار نائباً عن رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.  

 

وألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كلمة أكد فيها بتواجده اليوم مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استكمالاً للروابط القوية بين الوزارتين وحرصهما على إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف محافظات الجمهورية، بدءاً من إقامة فعالية بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في 22 فبراير الماضي، ومهرجان دندرة للموسيقي والغناء في 3 مارس الجاري، واليوم الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء.

 

وأضاف وزير السياحة والآثار أنه سيتم استكمال هذه الجولات في إطار خطة طموحة لعام 2022 لإقامة فعاليات متنوعة في مختلف المحافظات علي مستوى الجمهورية، إيماناً من وزارة السياحة والآثار بأهمية السياحة الداخلية، والدور الذي يجب أن تلعبه كافة الجهات المعنية من خلال تضافر جهودها لنشر الوعى السياحي والأثري لدى المصريين وخاصة الأطفال والشباب وتعريفهم بكافة المواقع السياحية والأثرية والمتاحف الموجودة بمختلف المحافظات بما يمثل أحد أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 ،والتي تتضمن محوراً خاصاً عن رفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة والاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.

مصر سوهاج الدكتور مصطفى مدبولي قصور الثقافة محافظات الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والآثار

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