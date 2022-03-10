الأمير فهيم يقدم أغنية «حبيبى ولا على باله» على مسرح الدوم

قدم المتسابق الأمير فهيم، أغنية "حبيبي ولا على باله" للهضبة عمرو دياب على مسرح الدوم ضمن مسابقة الغناء في رابع حلقات المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم المعروض على قناة أون من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب.

وقال المايسترو نادر عباسي: خلي بالك في المستقبل إنك تختار صوت مرتاح لكن تمام.

بينما قالت ليلى علوي: غنيت الأغنية بطريقتك بطريقة حلوة مش قادرة أحكم وفي النصف قدمت شوية عرب وحاول تختار الحاجة المناسبة وماي كونش فيت تكرار لنفس الجملة

وقال تامر محسن: "عندي لك ملحوظة أنت ركزت إنك تخلي الناس تتجاوب معاك وبرافو عليك لكن لازم ما تنساش كلمات الأغنية علشان تعبر بيها وركز في المعنى اللي بتنقله".

وأصبح التصويت متاحا للجماهير من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم ٤٠٥٠ أو من خلال التصويت عبر رسائل Smsمن خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

بدأت قبل قليل، الحلقة الرابعة من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويقف كل من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش على تقديم البرنامج ويشارك في لجنة تحكيم المرحلة الحالية من المسابقة كل من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والمايسترو نادر عباسي.