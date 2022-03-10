الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأمير فهيم يقدم «حبيبي ولا على باله» على مسرح الدوم.. وليلى علوي: طريقتك حلوة

الأمير فهيم
الأمير فهيم

قدم المتسابق الأمير هفهيم أغنية "حبيبي ولا على باله" للهضبة عمرو دياب على مسرح الدوم ضمن مسابقة الغناء برابع حلقات المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم المعروض على قناة أون من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب.

وقال المايسترو نادر عباسي: "خلي بالك في المستقبل إنك تختار صوت مرتاح لكن تمام".

بينما قالت ليلى علوي: "غنيت الأغنية بطريقة حلوة مش قادرة أحكم وفي النصف قدمت شوية عرب وحاول تختار الحاجة المناسبة ومايكونش فيه تكرار لنفس الجملة".

وقال تامر محسن، "عندي لك ملحوظة أنت ركزت إنك تخلي الناس تتجاوب معاك وبرافو عليك لكن لازم ما تنساش كلمات الأغنية علشان تعبر بيها وركز في المعنى اللي بتنقله".

لأمير هفهيم حبيبي ولا على باله عمرو دياب مسرح الدوم مسابقة الغناء

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وائل لطفي

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