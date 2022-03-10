أحمد وهايدي يبدعان بمشهد من «عروسة تجنن».. ولجنة التحكيم لمتسابق: صوتك حلو

شارك المتسابق أحمد حسام المتسابقة هايدي كابو مشهدا من مسرحية "عروسة تجنن" على مسرح "الدوم" ضمن فئة التمثيل ببرنامج الدوم الذي يعرض على قناة "أون" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تنفيذ ميديا هب.

وقدم الثنائي مشهدا كوميديا من مسرحية عروسة تجنن للكاتب أحمد عفيفي وسط تشجيع من لجنة التحكيم الجمهور.

وقالت الفنانة ليلى علوي، "دمكم خفيف ومحستش إن دي طبقة صوتك الطبعي يا هايدي ولكن المشهد حلو".

بينما قال المخرج تامر محسن، “مشهد لذيذ وحبيت إن المشهد بطريقتك يا أحمد وحسيت إنك لازم تعمل مجهود أكبر بوشك وملامحك والمشهد متحكم أكثر وكان عندك فرصة للتحكم في الإيقاع بشكل أكبر من ذلك وقال لهايدي إنتي لذيذة ولو إديتك صوتي أحب أشوفك في التليفزيون هتعملي أيه لكن مش عارف أحكم عليكي”.

وقال المايسترو نادر عباسي، "فيه لحظة مكنتش فاهمها ومكنتش فاهم لغتها لكن اللحظة اللي عجبتني لما قولت عاوز أغنية وصوتك حلو".

وخلال الحلقة وفي فئة الغناء شارك المتسابق زياد ببرنامج الدوم بأغنية "عنابي" للراحل كارم محمود وحقق نجاحا كبيرا على المسرح مما جعل الجمهور يتفاعل معه بقوة بينما شجعلته لجنة التحكيم بقوة.

فقال المايسترو نادر عباسي، "اختيار موفق للغاية سمعنا الشعبي بتاع الزمن الجميع، وفي النص التاني صوتك إداك أداء حلو، ونصيحة ما تخليش الباور الممز لك يدخل في المايكروفون والإيد والرجل".

وأصبح التصويت متاحا للجماهير من أجل إنقاذ المواهب عبر رقم 4050 أو من خلال التصويت عبر رسائل Sms من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

بدأت قبل قليل، الحلقة الرابعة من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.