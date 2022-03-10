زياد أحمد يسلطن الجمهور بأغنية «عنابى» على مسرح الدوم

شارك المتسابق زياد أحمد في فئة الغناء ببرنامج الدوم بأغنية "عنابي" للراحل كارم محمود وحقق نجاحا كبيرا على المسرح مما جعل الجمهور يتفاعل معه بقوة بينما شجعته لجنة التحكيم بقوة.

فقال المايسترو نادر عباسي: "اختيار موفق للغاية سمعنا الشعبي بتاع الزمن الجميع، وفي النص التاني صوتك إداك أداء حلو، ونصيحة ما تخليش الباور المميز لك يدخل في المايكروفون والإيد والرجل"

بيمنا قالت النجمة ليلى علوي: "الأغنية جميلة وصوتك حلو وكنت واثق في الجزء الثاني، وعندما علمت أن عمره 20 عاما قالت "ما شاء الله".

وقال المخرج تامر محسن: "صوتك من النوع المميز بالنسبة لي ومتحكم في العرب بالنسبة لي بحرية ولديك قوة لم تبدأ بها وتحتاج لخبرة حتى تظهر حلاوة صوتك".