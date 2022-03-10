التحقيق مع عاطل ضبط بحوزته 10 كيلو حشيش فى العجوزة

تجري النيابة العامة في الجيزة ، تحقيقاتها مع عاطل ضبط بحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش فى منطقة العجوزة.

البداية بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتردد عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا على منطقة ميت عقبة، لترويج المواد المخدرة بين تجار التجزئة تم رصد تحركات المتهم، والحصول على إذن من النيابة العامة لضبطه.

وبإعداد كمين له، تم القبض على المتهم، بمنطقة ميت عقبة، وبحوزته 10 كيلو من مخدر الحشيش، وتوك توك، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.

واعترف المتهم أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.