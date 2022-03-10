غدًا.. فصل الكهرباء عن 26 قرية ومنطقة في كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدًا الجمعة، عن 11 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، الرياض، بيلا، قلين، الحامول، سيدي سالم " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 11 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى بطيطة بشرق كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية بطيطه وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى الصافية جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرية الصافية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي النوري سيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرية النوري وجزء من منشية عباس.

وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العجمي ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العجمي وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي عربان بفوه، وتتأثر بالفصل قرية العربان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو مصطفى بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي أبو مصطفى، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المزلقان بدسوق، وتتأثر بالفصل نقابة التطبقيين ومهنى رفاعي، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو رواس، وتتأثر بالفصل أبو رواس والمركز الطبي ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الملاحه بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرية الملاحة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الكوم الطويل ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الكوم الطويل وتوابعها.

قطع التيار الكهربائي عن 15 منطقة بمدينة كفر الشيخ

فيما استقبلت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، إشارة من هندسة كهرباء كفر الشيخ، تفيد بفصل التيار الكهربائي عن 15 منطقة ومصلحة حكومية بمدينة ومحافظة كفر الشيخ، وذلك من أجل القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة، في عدد من المغذيات.

وأكدت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أن عملية قطع التيار الكهربائي تستمر لمدة 3 ساعات، على أن يتم فصل التيار الكهربائي في السابعة من صباح الغد الجمعة، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم.

وأضافت غرفة العمليات أن المغذيات التي سيتم العمل على صيانتها هي ، الميارة 2 ، و1 ، وتدريب الأرز، والمستشفى العام، ومنطقة السلام، ومساكن السنترال، مستشفى العبور، و البحوث والنباتات، و زهدي، و المزلقان، و الثلاجة، ومديرية الكهرباء.

وتابعت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أن المناطق التالية، ستتأثر بعمليات فصل التيار الكهربائي، لإجراء الصيانة، منطقة مستشفى الصدر، ومجلس مدينة كفر الشيخ، منطقة نقابة المعلمين، منطقة تقسيم زهدي، وديوان عام المحافظة، ومنطقة سنترال كفر الشيخ، ومنطقة المحكمة، ومنطقة مديرية الأمن، ومديرية الكهرباء، ومنطقة الثلاجة، ومنطقة المساكن، ومنطقة البحوث وتدريب الأرز، منطقة المياه " 2 و 1" ، بندر كفر الشيخ،وناشدت محافظة كفر الشيخ المؤسسات الخاصة وكذلك المستشفيات الخاصة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من الكهرباء.