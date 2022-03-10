كورونا يرفع عدد المليونيرات العرب.. أغنى 10% من السكان يمتلكون 80% من ‏الثروة

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، إنه مع ظهور جائحة كورونا ازداد التفاوت في الثروة ازديادًا صارخًا في المنطقة العربية إذ أصبح أغنى 10% من السكان يمتلكون أكثر من 80% من إجمالي الثروة فيها.

كما ارتفع عدد المليونيرات في المنطقة ونمت ثرواتهم بمتوسط قدره 20% منذ عام 2019، وفي المقابل، تراجعت ثروة النصف الأفقر من السكان بمقدار الثلث، طبقا لنتائج دراسة أصدرتها (الإسكوا) تحت عنوان "المنطقة العربية في ظلّ كوفيد-19: زيادة عدم المساواة في الثروة".

ونتيجة لهذه التطورات، أصبح ستة من البلدان العشرين التي تسجل أعلى مستويات في اللامساواة عالميًّا من البلدان العربية (البحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والمملكة العربية السعودية وعُمان والكويت)، في حين لم تكن هذه القائمة تضم سوى بلدين في عام 2019.

وفي هذا السياق، حذّرت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا من أن نتائج الدراسة تقدّم صورة مقلقة عن توزّع الثروة في المنطقة العربية، ولفتت إلى أنّ ما تشهده المنطقة في ظل الجائحة أدّى إلى تفاقم اللامساواة، وأنّ الضرر الأكبر يتحمّله الفقراء.

وأحد أسباب الفجوة في توزيع الثروة هو الإصلاحات الضريبية التي تُثقل كاهل الطبقتين الفقيرة والوسطى أكثر من الطبقة الميسورة، فهذه الإصلاحات، على سبيل المثال، لا تأخذ حجم الثروة في الاعتبار.

وأضافت دشتي أن تركّز ثروات المنطقة في أيدي عدد محدود من السكان ينبغي أن يكون، في حد ذاته، جرس إنذار بشأن الحاجة الملحّة إلى إطلاق حوارات وطنية وإقليمية حول سبل تحقيق النمو الشامل الذي يستفيد منه الجميع، ولاعتماد سياسات جريئة تعالج هذا الخلل.