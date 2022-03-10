الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تنمية روح المواطنة».. ندوة تثقيفية لطالبات المعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أعلنت المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، نفذت ندوة تثقيفية في معهد فتيات مصطفى طلخان الإعدادي بمسير التابع لإدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية بعنوان "تنمية روح المواطنة" والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات الإرشاد والتوجيه الجمعي الذي يعدها مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية.

وخلال الندوة ألقت الدكتورة حسينة عزام، مسؤولة مكتب الخدمة المدرسية ، محاضرة حول الحب والوفاء للوطن، وأشارت بأن الولاء والإنتماء له فريضة وأن الأنبياء قدوتنا في هذا الأمر، كما أن الشعراء تغنوا بحب الوطن والحنين إليه، كما تحدثت للحضور باستفاضة حول الفرق بين الوطنية والمواطنة.

ومن جانبه رحب بالحضور الشيخ صديق أحمد قاسم، شيخ المعهد؛ وألقى كلمة عبر فيها عن حب الوطن مُستدلاً بقول الرسول والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.

كما أوضح الدكتور أحمد سعد ، بإدارة الخطة والمنهج بالمنطقة؛ خلال حواره بالندوة معنى الوطنية مشيراً إلي اهتمام الدولة بالأجيال،  مشيراً بأن الوطنية سلوك لابد أن نقوم به كدليل على حبنا للوطن، وخلال الندوة قدمت طالبات المعهد بعض فقرات الإنشاد الديني، وإلقاء القصائد الوطنية.

كما ألقى الواعظ الشيخ هاني حسن، بمنطقة وعظ كفرالشيخ؛ كلمة عن الأنبياء وأنهم قدوتنا في حب الوطن والولاء له مستدلاً علي ذلك من القرآن والسنة النبوية.

وشهد فعاليات الندوة  سامي الشافعي، مدير إدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، وذلك تحت إشراف زينب عبدالحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة،  حنان عباس، موجهة التربية الإجتماعية بإدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، وقد قام علي التنظيم والإعداد للندوة زينب سيد أحمد الدميري، الأخصائية الإجتماعية بالمعهد.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ندوة أزهر معهد طالبات كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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