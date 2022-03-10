ضبط 40 مخالفة في حملة مكبرة لمواجهة جشع التجار بشبرا الخيمة

شن مجلس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة العقيد حسين الكيلانى مدير شرطة المرافق بالقليوبية، حملة مكبرة استهدفت الحملة عددا من مجمعات السلع الغذائية ومحلات البقالة ومستودعات الغاز ومحلات الجزارة والمولات التجارية بالتنسيق مع مديرية التموين وشرطة المرافق والطب البيطري والصحة والمتابعة الميدانية والإشغالات لضبط الأسعار بشوارع الحى لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل موجة الغلاء التي يمر بها العالم.

وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 40 محضر مخالفة وضبط منتجات منتهية الصلاحية ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم شن حملة إشغالات مكبرة بالشوارع الرئيسية بالحى منها شارع مستشفى النيل خلف قسم أول شبرا الخيمة أسفرت عن رفع الإشغالات وتحرير 25 محضر إشغال وإزالة 30 فرش للباعة الجائلين وتم عملة حملة نظافة عامة وإزالة كافة المخلفات لظهور الشارع بمظهر حضاري وتيسير حركة سير المواطنين.

وفى سياق متصل؛ ضبطت مديرية التموين فى القليوبية خلال حملة على الأسواق 20 طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر ودون فواتير وبها تغير في الخواص الطبيعية و13 طن زيت طعام مجهول المصدر و4 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما ضبطت الحملة 5 طن لحم مفروم ومجمد مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي و2 طن أرز جميعهم مجهول المصدر ودون فواتير وبه تغير في الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى صعيد متصل؛ واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بالاشتراك مع شرطة المرافق حملات المرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية بكافة مناطق المركز والمدينة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وعدم استغلال المواطنين والتأكد من صحة المنتجات والمواصفات وضبط الأسعار ومواجهة أى تلاعب وجشع التجار لحماية وراحة المواطنين.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها إدارة التموين والصحة عن تحرير عددا من المخالفات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذا للقانون.