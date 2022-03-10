وصول 7000 شخص إلى فرنسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، اليوم الخميس، إن اللاجئين الفارين من أوكرانيا بدأوا في الوصول إلى أوروبا الغربية، مشيرة إلى وصول أكثر من 7000 شخص إلى فرنسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها إنه من بين إجمالي 7251 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، هناك 6967 مواطنا أوكرانيا.

بدوره، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، متحدثا إلى جانب وزيرة المواطنة مارلين شيابا: "يمكننا أن نرى أن الأمور تتفاقم مع تقدم الصراع، ولدينا اليوم 25000 مكان لجوء لهؤلاء الأشخاص"، مضيفا أن فرنسا شهدت وصول 3000 شخص في غضون يومين.

وتابع دارمانين أنه سيزور بولندا مع وزير الداخلية الألماني قبل أن يتوجه إلى رومانيا يوم غدٍ الجمعة.

تأتي تصريحات الوزيرين بعد يوم من تشكيل فرنسا وحدة أزمات مشتركة بين الوزارات للتحضير وإدارة عملية وصول اللاجئين الأوكرانيين إلى فرنسا.

وفي سياق متصل، أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الخميس، فرار 2.3 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك قبل أسبوعين.

وأفادت المفوضية- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- بأن من بين الفارين 112 ألفًا يحملون جنسيات دول أخرى.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، على الأراضى الأوكرانية جارية منذ 24 فبراير الماضي، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

وفي وقتٍ سابق أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الإثنين، بارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى أكثر من 1.7 مليون شخص.

وذكرت المفوضية- وفقًا لقناة (يورو نيوز) الأوروبية- أن عدد المواطنين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى بلدان مجاورة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الـ24 من فبراير الماضي بلغ مليونًا و735 ألف شخص؛ بزيادة عن الرقم الذي تم تسجيله أمس والذي بلغ 1.53 مليون شخص.

ولفتت إلى أن ما يقرب من ثلاثة أخماس إجمالي هذا الرقم، أو ما يقرب من 1.03 مليون، وصل إلى بولندا وحدها، بينما استقبلت المجر أكثر من 180 ألف شخص، واستضافت سلوفاكيا 128 ألف شخص.