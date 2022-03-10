الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريهام حجاج عن توفيق عبدالحميد: الأستاذ والصديق الصدوق

الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن محبتها وتقديرها للفنان توفيق عبدالحميد، الذي يشاركها بطولة مسلسلها الجديد «يوتيرن» المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وكتبت حجاج في منشورٍ عبر صفحتها بموقع الصور الشهير «انستجرام»: «بوست في حب الأستاذ…الأب… الصديق الصدوق و الصاحب اللذيذ إللي ماتبطلش معاه ضحك القدوة و ينبوع الطاقة و المشاعر السند بالكلام و الفعل النجم الكبييييييير أوي أوي إللي ليا الشرف و حالفني الحظ إني مش بس اشتغلت معاه…كمان استمتعت بوجوده في حياتي، بحبك جدا يا أستاذ و عودة حميدة لكل محبينك و جمهورك حاتنور رمضان و الدنيا كلها».

وطرحت شركة العدل جروب «بوستر» خاصًا بالفنان الكبير توفيق عبدالحميد، بعدما طرحت البوستر الرسمي، أمس الأربعاء، وظهر فيه معظم أبطال المسلسل.

وتجسد الفنانة ريهام حجاج، خلال أحداث مسلسل "يوتيرن" دور امرأة قوية تبدأ حياتها في دور ضابط بحري تجاري، متمردة على المجتمع باعتبارها من أولى الفتيات المصريات التي تعمل في هذه المهنة، وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتتحول تمامًا.

الفنانة ريهام حجاج مسلسل “يوتيرن “يوتيرن مسلسل توفيق عبد الحميد

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