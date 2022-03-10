الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات جثة شاب عربى فى الشارع بعين شمس

جثة
جثة

تكثف مباحث القاهرة، اليوم الخميس، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب عربى الجنسية في أحد الشوارع بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود جثة بشارع جانبى متفرع من شارع أحمد عصمت.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة «غ . ن»، 18 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

ودلت المعاينة الأولية على أنه سقط من أعلى عقار، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

مباحث القاهرة جثة شاب عربي منطقة عين شمس كسور وكدمات شرطة النجدة

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جهود مكثفة لكشف ملابسات جثة شاب عربى فى الشارع بعين شمس

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