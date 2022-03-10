لخلافات بينهما.. نظر محاكمة قاتل شقيقه المسن ذبحا في بولاق أبو العلا

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قضية المتهم بقتل شقيقه في مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما، بمنطقة بولاق أبو العلا في محافظة الجيزة.

كانت نيابة وسط القاهرة، قد أمرت إحالة عامل لمحكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة قتل شقيقه المسن بسبب خلافات قديمة.



كان قسم شرطة بولاق أبو العلا، قد تلقى بلاغا من الأهالى بمقتل مسن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة «ع. ا»، في العقد الخامس من العمر، إثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وطعنة نافذة في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

- نتائج التحريات



وتبين من التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها المتهم بذبح شقيقه وتسديد له عدة طعنات متفرقة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت رجال مباحث بولاق أبو العلا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات قديمة بينهما.