الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يفحص خسائر حريق شركة صباغة بالعاشر من رمضان

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الخميس، ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شركة صباغة بمدينة العاشر من رمضان، لحصر الخسائر والتلفيات والوقوف على أسباب الحريق، والاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 عمال مصابين بالاختناق.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان.

وهرعت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات، وتبين من الفحص نشوب حريق بشركة صباغة مكونة من 4 طوابق ونشب الحريق بالطابق الثالث، وجارِ التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لباقي أنحاء الشركة.\

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الشرقية شركة صباغة حريق العاشر من رمضان حصر الخسائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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