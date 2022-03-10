اجتماع طارئ لوزراء طاقة مجموعة السبع بسبب ارتفاع الأسعار

أعلن وزير الطاقة والأعمال والاستراتيجية الصناعية البريطانى كواسى كوارتنج، عن اجتماع طاريء اليوم الخميس لوزراء طاقة مجموعة السبع سيعقدون بسبب ارتفاع أسعار مواد الطاقة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وسبق وقال كوارتنج: إن المملكة المتحدة سوف تتوقف عن استيراد النفط ومنتجات النفط الروسية بنهاية 2022، موضحا أن هذه المدة الانتقالية ستعطى الأسواق ورجال الأعمال وسلاسل التوريد الوقت الكافى لاستبدال الاستيراد الروسي، الذى يشكل 8% من الطلب البريطاني.

يأتي هذا فيما وافق مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات بأكثر من 13 مليار دولار لأوكرانيا، بحسب "سكاى نيوز".

يأتي هذا بينما من جهة أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، رصد حزمة مساعدات بأكثر من مليارى يورو للمتضررين من الحرب الدائرة فى أوكرانيا من سكان وشركات ودول، وجاء فى بيان للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن الأموال ستؤمن سريعا لدعم الشركات الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قلل البيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من سقف توقعات إمكانية إتمام الصفقة الثلاثية التي تقضي بأن تقوم بولندا بمنح أوكرانيا مقاتلات "ميج-29" في مقابل تعويض الولايات المتحدة الأسطول الجوي البولندي بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".

وذكرت مجلة "ديفينس نيوز"، أن التعليقات الحذرة التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون بشأن الصفقة إضافة إلى الإشارات التي خرجت من العاصمة البولندية وارسو، تمثل ضربة قوية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا المشرعين الأمريكيين، في رسالة مصورة بثها يوم السبت عبر تطبيق "زوم"، إلى تقديم المزيد من الطائرات العسكرية والدعم لبلاده التي تواجه غزوًا روسيًا.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادتها أمام الصحفيين، أن الإدارة الأمريكية لا تعارض إتمام مثل هذه الصفقة، غير أنها قالت إن هناك تحديات لوجيستية كبيرة تحيط بها.