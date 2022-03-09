الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022| نور النبوي: استنوا طارق أبو الهنا في «راجعين يا هوى»

نور النبوي
نور النبوي

يخوض الفنان نور خالد النبوي، السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل "راجعين يا هوى"، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "استنوا طارق أبو الهنا #راجعين_يا_هوى في رمضان 2022. عن قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سيناريو و حوار محمد سليمان عبد الملك، إخراج استاذ محمد سلامة، إنتاج شركة أروما".

 

راجعين يا هوى


وكانت الشركة المنتجة عن عرض المسلسل الدرامي على قنوات dmc و cbc، ومنصة watchit ، خلال أيام الشهر الكريم.

المسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

المسلسل بطولة النجوم “خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام" وغيرهم.

أحداث المسلسل 

 تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلي مصر وعليه ديون طائلة، نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول في محاولات استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه، لتشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم، يجعله يواجه مهمة أكثر أهمية، كي يلم شمل العائلة بالحب والتآخي من جديد، في الوقت ذاته، تصحو قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل في تجربة عاطفية جديدة مع ماجي.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل “راجعين يا هوى”، والذي ضم عدد كبير من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي، هنا شيحة، نور، أنوشكا، أحمد بدير، نور خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد سلامة، و إنتاج تامر مرتضى.

20 مسلسل مسلسل راجعين يا هوا راجعين يا هوى مسلسلات رمضان 2022

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