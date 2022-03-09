«أبخازيا» تعلن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دونيتسك الشعبية الانفصالية

كشفت أبخازيا، اليوم الأربعاء، عن أنها أقامت العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم، أنه في 9 مارس أقامت جمهورية أبخازيا وجمهورية دونيتسك الشعبية العلاقات الدبلوماسية، بينهما عبر تبادل مذكرتين.

ووقع الرئيس الأبخازي أصلان بجانيا مرسوما عن اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وذلك بعد الاعتراف بهما من قبل روسيا الشهر الماضي.

وفى فبراير الماضى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وقالت الوزارة، في بيان لها: «بالتوافق مع المرسوم رقم 71 الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير العام الجاري، تم اليوم عن طريق تبادل للمذكرات بين وزارتي الخارجية لروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وبين وزارتي الخارجية لروسيا وجمهورية لوجانسك الشعبية، تسجيل اتفاق حول إقامة علاقات دبلوماسية اعتبارًا من الموعد المذكور بين الاتحاد الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية وبين الاتحاد الروسي، وجمهورية لوجانسك الشعبية على مستوى السفارات».

وأكد البيان، أن الجانب الروسي يهدف إلى تطوير التعاون الكامل مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، بما في ذلك عبر اتجاه وزارات الخارجية في مصلحة مواطني دولنا، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن اتفاق مينسك مات قبل وقت طويل من قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك.

وتابع بوتين في كلمة له: «وقعنا اتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك على تقديم الدعم العسكري اللازم»، وأكد الرئيس الروسي أن القيادة في كييف لا تعتزم تنفيذ اتفاقيات مينسك، مؤكدا أن موسكو دعت بشكل دائم لحل أزمة شرقي أوكرانيا عبر المفاوضات، لافتًا إلى أن السلطات الأوكرانية هي من قضت على اتفاق مينسك.

وشدد بوتين على أنه لا يمكن القبول بجرائم إبادة جماعية ضد سكان دونباس.