جهاز العبور: 40 مليون جنيه تكلفة تنفيذ محطة رفع المياه (صور)

أكد عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ضرورة الاهتمام وتطوير المرافق والعمل علي حلول مستديمة وفعالة وإنشاء ما يلزم من مشروعات للتصدي لأي مشكلة متوقعة خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن المشروعات الجارية تعمل على قدم وساق بالمواصفات القياسية المطلوبة والانتهاء منها في المواعيد المقررة لها.

تنفيذ محطة رفع المياه

وقام الغيطي، يرافقه المهندس حمدي عبد القوي، رئيس الجهاز بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بمحطة رفع المياه المستجد الإضافي داخل شبكة المياه الرئيسية بالمدينة للقضاء على مشاكل ضعف وانقطاعات المياه ببعض الأماكن بالمدينة.

تنفيذ محطة رفع المياه

أوضح رئيس الجهاز أن محطة رفع قدرة المياه تتضمن تنفيذ (٢) طلمبة مياه بقدرة ٥٠٠ لتر لكل ثانية وشلمت عدد طلمبة احتياطية وتنفيذ مكان لطلمبة مستقبلية وأماكن لعدد ٢ طلمبة لتغذية مدينتي (العبور _وبدر)، إضافة لجميع المهمات والأعمال المدنية ومن تنفيذ شبكة الكهربائية، موضحًا أن تكلفتها تبلغ نحو 40 مليون جنيه.

تنفيذ محطة رفع المياه

وأشار رئيس الجهاز إلى أن محطة المياه تتضمن تنفيذ المحركات ولوحات كهرباء الجهد المنخفض والمتوسط ومحابس السحب والطرد والونش العلوي والمطرقة المائية وغرفة قياس جهاز التصرف وجميع المواسير والقطع الخاصة لتغذية الرفع من محطة المياه وخطوط الطرد لربطها علي خط قطر (1000مم) المغذي للمدينة.

تنفيذ محطة رفع المياه

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال البياض وسيراميك حوائط الرفع والمعالجات، كما جاري الانتهاء من أعمال تركيبات الكهروميكنيك، تمهيدًا لبدء أعمال الاختبارات وتجارب التشغيل للاستفادة من الرافع وتشغيله في اقرب طبقا للمواعيد المقررة للانتهاء.

وأوضح الغيطي أن محطة رفع مياه ستقضي علي جميع مشاكل ضعف أو انقطاعات للمياه خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن أنه تم تكليف الإدارات المعنية بالجهاز لمتابعة الأعمال الجارية بالرفع، للتأكد من خروج الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة للانتهاء من المشروع.