جامعة دمياط تكرم طلاب الهندسة والحاسبات والتمريض في احتفالية يوم الشهيد

التقى اليوم الأربعاء، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، طلاب وطالبات كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتمريض والطب البشري الذين زاروا الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة خلال الأيام الماضية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتنظيم تلك الزيارات من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع المقدم أحمد الجرايحي مدير إدارة التربية العسكرية.

‏كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى عمداء كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتمريض والطب البشري لتسهيل مهمة زيارة طلاب وطالبات الكليات إلى الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة، لما لذلك من دور فعال لتعريف الطلاب والطالبات بالكليات المناظرة.

وأهدى الدكتور حاتم إدريس عميد كلية الفنون التطبيقية والقائم بعمل عميد كلية الهندسة درع الكلية الفنية العسكرية إلى رئيس الجامعة، حيث قد استلم فوج الجامعة الأول الذي ضم طلاب وطالبات كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي الدرع خلال زيارتهم للكلية الفنية العسكرية.

كما أهدى الدكتور أشرف طلعت عميد كلية الطب البشري درع كلية الطب بالقوات المسلحة إلى رئيس الجامعة، حيث قد استلم فوج الجامعة لثاني الذي ضم طلاب وطالبات كليتي التمريض والطب البشري الدرع خلال زيارتهم لكلية الطب بالقوات المسلحة.

وخلال تلك الزيارات، استمع الطلاب والطالبات لعروض تعريفية عن الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب القوات المسلحة كما تفقدوا معامل تلك الكليات واطلعوا على المشاريع الجاري العمل بها وكذلك مشرحة كلية الطب.

وقد وجه رئيس الجامعة الشكر للطلاب والطالبات لحسن تمثيلهم الجامعة خلال تلك الزيارات بفوجيها الأول والثاني متمنيًا لهم جميعًا دوام التوفيق والسداد وحسن تمثيل الجامعة في جميع المحافل التي يشاركون بها باسم الجامعة.

وعلى صعيد آخر، انعقد اليوم أول اجتماعات مركز البرامج الإثرائية، وقبيل بدء جدول أعمال الاجتماع وقف رئيس الجامعة وأعضاء المركز دقيقة حداد بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 9 مارس من كل عام والذي تم اختياره للاحتفاء والاحتفال بذكرى الشهداء، والذي جاء باعتباره اليوم الذي استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش الأسبق عام 1969، حينما توجه إلى سيناء حيث جبهة القتال ضد إسرائيل، وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، تلقى الفريق رياض إصابة قاتلة بنيران المدفعية الإسرائيلية أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة، وخرج الشعب حينها بجميع طوائفه في وداعه.

كما هنأ رئيس الجامعة المكرمات أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي مؤكدًا اعتزازه بالعنصر النسائي بين جموع الشعب المصري والجامعة بشكل خاص.