والد الشهيد فادى مدحت بعد تكريمه من الرئيس السيسى: «مصر بتفتكر ولادها دائمًا»

عبر "مدحت" والد الشهيد فادي مدحت زكي، عن سعادته البالغة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم له هو ووالدة الشهيد في حفل يوم الشهيد صباح اليوم الأربعاء.



وقال فى تصريح خاص لـ"الدستور": "مصر بتفتكر ولادها وبتقدر دمهم اللي قدموه لمصر".

وأضاف: "لم أر رئيس جمهورية من قبل يُقدر الشهداء مثلما فعل الرئيس السيسي ويحتفل بذكراهم كل عام". وأكد أن والدة الشهيد "سناء" في غاية السعادة بتكريمها عن ابنها وتشعر بالفخر.



وكان ملازم أول فادي مدحت، الدفعة 135، قد استشهد في أغسطس 2018 في سيناء، خلال مشاركته في العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 للحرب ضد الإرهاب.

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسر الشهداء خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ«يوم الشهيد»، والذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.