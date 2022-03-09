الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألماني: برلين لن ترسل طائرات حربية لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتز،

شدد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، على أن بلاده لن ترسل طائرات حربية لمساعدة كييف في حربها الدائرة ضد روسيا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مقر المستشارية، ببرلين، أن الصراع في أوكرانيا غير منطقي، آملاً بالتوصل إلى حل في المحادثات بين طرفي الأزمة.

كما أوضح، أن برلين قدّمت جميع أنواع المواد الدفاعية، وأرسلت أسلحة وأعلنت عنها، إلا أن الطائرات الحربية لم ولن تكون جزءًا منها، مؤكدا على رفض بلاده إرسال مقاتلين حتى للقتال هناك.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال بوتين، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الروسية “تاس”، إن "كل تحرك في هذا الاتجاه سيتم النظر إليه من جانبنا على أنه مشاركة من الدول المعنية في الصراع المسلح"، مشيرًا إلى أنه لن يهم عندئذ المنظمة التي تنتمي إليها هذه الدول.

هذا، وكان حلف شمال الأطلسي (الناتو) أعرب عن رفضه مثل هذا المطلب في وقت سابق، وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، أمس الجمعة، إن الحلفاء متفقون على أنه لا ينبغي لطائرات الحلف أن تقوم بعمليات في المجال الجوي الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب دول الحلف بإلحاح منع روسيا من شن المزيد من الغارات الجوية على بلاده.

وتوعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، بإجراءات قاسية ضد لندن ردًا على ما وصفها بـ"هيستريا العقوبات"، قائلًا: إن هناك استفزازات أوكرانية لإقحام حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المواجهة مع روسيا.

وتابع لافروف، في مؤتمر صحفي، أن "الجانب الأوكراني يبحث عن ذرائع لتأخير المفاوضات"، مشددًا على أن بلاده تعلق آمالًا على الجولة الثالثة من المفاوضات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

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