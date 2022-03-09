الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمتهم بابتزاز زوجته بصور عارية في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،بمعاقبة متهم في قضية الابتزاز الالكتروني في مدينة نصر بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات وأمرت بمحو التسجيلات والصور متحصلات الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره وأمانة سر محمد طه محمد.

كشف امر الاحالة قيام المتهم «إ . إ» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، هدد المجني عليها «ن» كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف خاصة بنجلتها بأن أرسل لها رسائل نصية مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الانترنت وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأضاف امر الاحالة قيام المتهم بتهديد المجني عليها سالفة الذكر كتابة بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو أداء وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

واشار امر الاحالة قيام المتهم بالتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها «ح» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية بأن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول.

وأوضح امر الاحالة قيام المتهم بسب المجني عليهما «ن» و«ح» بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوي عبارات استملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار، واعتدى على المبادىء الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجني عليها «ح» دون رضاها.

شهدت المجني عليها «ح» بانها وإبان زيجتها بالمتهم اعتاد على إلتقاط صورًا لها حال إرتدائها لملابسها المنزلية أمام إصراره لتصويرها عارية نشبت بينهما خلافات على إثر ذلك تركت مسكن الزوجية وأقامت ضده دعوى خلع وكذا دعوتين تبديد منقولات وخيانة أمانة إلا أنها فوجئت بالمتهم يقوم بتهديدها بنشر تلك الصور السابق له التحصل عليها بتصويره لها وأخرى التقطتها لنفسها وأرسلتها له بناء على طلبه حال سفره وأن جميع الصور تم إلتقاطها حال زواجها من المتهم على مواقع الانترنت مقابل أن تتنازل عن تلك الدعاوى القضائية وقد قام بنشر تلك الصور بأن أرسلها إلى والدتها مدعيا أنه كان على علاقة غير مشروعة معها قبل الزواج وأن تلك الصور تم إلتقاطها قبل الزواج قاصدًا تهديدها للتنازل عن القضايا المقامة منها ضده، وأضافت أن علاقة الزوجية انتهت بالطلاق من المتهم وأنه كان يقوم بتصويرها بهاتفه النقال وأنها أرسلت له الصور السابق الإشارة إليها على هاتفه.