الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمتهم بابتزاز زوجته بصور عارية في مدينة نصر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،بمعاقبة متهم في قضية الابتزاز الالكتروني في مدينة نصر بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات وأمرت بمحو التسجيلات والصور متحصلات الجريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره وأمانة سر محمد طه محمد.

كشف امر  الاحالة قيام  المتهم «إ . إ» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، هدد المجني عليها «ن» كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف خاصة بنجلتها بأن أرسل لها رسائل نصية مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الانترنت وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأضاف امر الاحالة  قيام المتهم بتهديد المجني عليها سالفة الذكر كتابة بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو أداء وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

 واشار  امر الاحالة  قيام المتهم بالتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها «ح» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية بأن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول.

وأوضح امر الاحالة  قيام المتهم بسب المجني عليهما «ن» و«ح» بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوي عبارات استملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار، واعتدى على المبادىء الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجني عليها «ح» دون رضاها.

شهدت  المجني عليها «ح» بانها وإبان زيجتها بالمتهم اعتاد على إلتقاط صورًا لها حال إرتدائها لملابسها المنزلية أمام إصراره لتصويرها عارية نشبت بينهما خلافات على إثر ذلك تركت مسكن الزوجية وأقامت ضده دعوى خلع وكذا دعوتين تبديد منقولات وخيانة أمانة إلا أنها فوجئت بالمتهم يقوم بتهديدها بنشر تلك الصور السابق له التحصل عليها بتصويره لها وأخرى التقطتها لنفسها وأرسلتها له بناء على طلبه حال سفره وأن جميع الصور تم إلتقاطها حال زواجها من المتهم على مواقع الانترنت مقابل أن تتنازل عن تلك الدعاوى القضائية وقد قام بنشر تلك الصور بأن أرسلها إلى والدتها مدعيا أنه كان على علاقة غير مشروعة معها قبل الزواج وأن تلك الصور تم إلتقاطها قبل الزواج قاصدًا تهديدها للتنازل عن القضايا المقامة منها ضده، وأضافت أن علاقة الزوجية انتهت بالطلاق من المتهم وأنه كان يقوم بتصويرها بهاتفه النقال وأنها أرسلت له الصور السابق الإشارة إليها على هاتفه.

سنة واحدة إيقاف التنفيذ المستشار علاء الدين سليمان جنايات القاهرة التجمع الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

مدبولي: ليس لدينا احتياج للجوء للسوق العالمي لشراء للقمح حتى نهاية 2022

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مدبولى: أسعار جميع السلع الاستراتيجية ارتفعت على مستوى العالم

مايان السيد لـ«الدستور»: فخورة بالوقوف أمام الرئيس السيسي في احتفالات «يوم الشهيد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

يعصرون ضحاياهم!

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا