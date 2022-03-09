الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«عروس الجنة».. قصة شهيدة تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

الشهيدة أمنية رشدى
الشهيدة أمنية رشدى

تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشهيد الموافق 9 مارس، ويوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس، نتذكر العديد من النماذج النسائية التي تركت بصمة كبيرة وذكرى في قلوب كل المصريين أبرزهم البطلة أمنية رشدي، التي استشهدت بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في عام 2017، عندما منعت الانتحاري من الدخول للكنيسة لتضحي بنفسها من أجل الآخرين.

الشهيدة أمنية «عروس الجنة» التي استشهدت قبل حفل زفافها بأيامٍ معدودة، كانت من مواليد 29 إبريل عام 1991، وحسبما قالت والدتها في تصريحات سابقة لها إن الشهيدة كانت تستعد لشراء جهازها وأثاث منزلها الجديد قبل استشهادها، لتبدأ حياة جديدة مع زوجها ولكن القدر لم يشاء ذلك لتحتفل بزفافها في الجنة وسط الشهداء وأعلى منازل السماء.

«مثل الملاك»

«أكرموا من تحبون بكلماتٍ جميلة.. وأفعالٍ أجمل.. أرواحنا خُلِقَت لفترة من الزمن وسترحل.. ابتسموا وتناسوا أوجاعكم.. فهي دنيا وليست جنة".. كانت هذه آخر كلمات الشهيدة أمنية رشدي، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويظل صديقاتها يتداولونها حتى الآن.

وقالت والدة الشهيدة في تصريحاتها إن ابنتها  بشوشة الوجه محبوبة لدى الجميع الأقارب والأصدقاء مضيفة: «كانت زي الملاك».

الرئيس فيس بوك عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة والدة الشهيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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