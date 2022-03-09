سيناريو خطير.. موسكو تحذر من استخدام اوكرانيا مطارات عسكرية لدول أخرى

حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من احتمالية استخدام أوكرانيا لمطارات عسكرية لدول أخرى هو أمر غير مرغوب فيه، وسيناريو قد يكون خطيرا.

وأضاف بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول احتمال إمداد بولندا بمقاتلات "ميغ-29" لأوكرانيا: "لقد قدمت وزارة الدفاع تفسيرا حول إمكانية استخدام (أوكرانيا) بعض المطارات الأخرى في طلعات الطائرات المقاتلة، هذا سيناريو غير مرغوب فيه للغاية ومن المحتمل أن يكون خطيرا".

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، أمس الثلاثاء، أن سلطات بولندا مستعدة لإرسال جميع طائراتها من طراز "ميغ-29" إلى ألمانيا في قاعدة رامشتاين الجوية على الفور ودون مقابل، وجعلها تحت خدمة الولايات المتحدة.

في الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، على أن بلاده تعتبر هذا الخيار صحيحا، لأنها بذلك لن تكون مشاركة في الصراع في أوكرانيا، وليست مستعدة لاتخاذ قرارات بشكل مستقل بشأن إمداد كييف بالأسلحة الهجومية.

وقبل ذلك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن استخدام شبكة المطارات الخاصة بالدول المجاورة لصالح الطيران العسكري الأوكراني واستخدامها بعد ذلك ضد القوات الروسية يمكن اعتباره تورطا لهذه الدول في نزاع مسلح.

وكان قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة بإجراء جولات مفاوضات جديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت، مضيفا أن ذلك مرتبط بمدى استعداد كييف.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، اليوم: "لقد كان الجانب الروسي ولا يزال مهتما بمواصلة المفاوضات. الموقف الروسي واضح للغاية، وقد تم لفت انتباه المفاوضين الأوكرانيين إليه. ونحن مهتمون بإجراء جولات جديدة من الاتصالات بمجرد أن يكون مفاوضونا الأوكرانيون جاهزين لذلك".

وفي وقت سابق صرح ممثلو كل من موسكو وكييف بأن الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عقدت في بيلاروس يوم الاثنين الماضي، لم تحقق النتائج المرجوة، وأعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة الاجتماعات.