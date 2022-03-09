الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. طرح البوستر الدعائي لـ«يوتيرن» بطولة ريهام حجاج

مسلسل يوتيرن
مسلسل يوتيرن

طرحت شركة "العدل جروب" البوستر الدعائي لمسلسل "يوتيرن"، للنجمة ريهام حجاج، والمقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، حيث سيعرض طوال أيام شهر رمضان على أحد قنوات المتحدة.

ويظهر على البوستر في المنتصف النجمة ريهام حجاج، وعلى اليسار النجوم: توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي، كريم قاسم، وعلى اليمين عبير صبري وأيمن قيسوني ومحمود حجازي.

وتجسد الفنانة ريهام حجاج، خلال أحداث مسلسل "يوتيرن" دور امرأة قوية تبدأ حياتها في دور ضابط بحري تجاري، متمردة على المجتمع باعتبارها من أولى الفتيات المصريات التي تعمل في هذه المهنة، وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتتحول تمامًا.

وتمكن صنَّاع وأبطال العمل بقيادة المخرج سامح عبدالعزيز، الانتهاء حتى الآن من تصوير 50% من مشاهد العمل تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل، ضمن مسلسلات رمضان 2022، ويستعد فريق عمل المسلسل للسفر إلى إحدى المدن الساحلية خلال أيام لتصوير المشاهد الخارجية للعمل.

يذكر أن مسلسل "يوتيرن"، يشارك في بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، والذي يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عامًا، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره. 

كما يشارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبري، وكريم قاسم، وأيمن قيسوني، ومحمود حجازي، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، عبير منير، هلا السعيد، وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يوتيرن مسلسل يوتيرن ريهام حجاج يوتيرن مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2022

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