الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مدارس تتخذ إجراءً ضد الطلاب غير الملتزمين بقرار «استمارة الثانوية»

التربية والتعليم
التربية والتعليم

بدأت مدارس في اتخاذ الإجراءات بفصل الطلاب غير الملتزمين بملء الاستمارة الخاصة بأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأعلنت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الرسمية لغات، فصل 16 طالبًا لعدم احضارهم استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حذرت في وقت سابق، من تأخر الطلاب في تسليم الاستمارة الإلكترونية، والتي كان آخر موهد لتسليمها يوم ٣ مارس.

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك قبل الامتحانات في يونيو المقبل التالي:  

١-ايصال دفع المصروفات بالبريد أصل +٣صور منه

٢-عدد ٤ صور شخصية حديثة ٤×٦ خلفيه بيضاء وطباعة الاسم رباعي أسفل الصورة 

٣-طباعة الاستمارة الالكترونية وعليها نفس الصورة الشخصية الحديثة المقدمة مع تلك الأوراق  ٣ صفحات 

٤-صورة من البطاقة الشخصية للطالب .

٥-صورة بطاقة ولي الأمر. 

٦-ايصال رسوم دخول الامتحان ٢١٠ جنية + ٣ صورة منه

٧-حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق المطلوبة بها.

٨-شهادة ميلاد حديثة أصل +٢ صور منها

٩_ ايصال تأمين التابلت + ٣ صورة منه

١_ ايصال اعادة القيد + ٣ صورة منه

١١. ٢ طابع تعليمي فئةال ١٠ جنية

نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما تداولته بعض المواقع عن امتحانات تجريبية ومنصات امتحان وتحديث للتابلت.

استمارة مارس جمال وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

السيسى: العالم بأسره يشهد بما حققناه من إنجازات فى مواجهة التحديات

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه تقوده إلى حبل المشنقة

رئيس مركز البحوث الفلكية يوضح حقيقة الزلزال: سنصدر بيانًا رسميًا بكل التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا