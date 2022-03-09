مدارس تتخذ إجراءً ضد الطلاب غير الملتزمين بقرار «استمارة الثانوية»

بدأت مدارس في اتخاذ الإجراءات بفصل الطلاب غير الملتزمين بملء الاستمارة الخاصة بأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأعلنت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الرسمية لغات، فصل 16 طالبًا لعدم احضارهم استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حذرت في وقت سابق، من تأخر الطلاب في تسليم الاستمارة الإلكترونية، والتي كان آخر موهد لتسليمها يوم ٣ مارس.

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك قبل الامتحانات في يونيو المقبل التالي:

١-ايصال دفع المصروفات بالبريد أصل +٣صور منه

٢-عدد ٤ صور شخصية حديثة ٤×٦ خلفيه بيضاء وطباعة الاسم رباعي أسفل الصورة

٣-طباعة الاستمارة الالكترونية وعليها نفس الصورة الشخصية الحديثة المقدمة مع تلك الأوراق ٣ صفحات

٤-صورة من البطاقة الشخصية للطالب .

٥-صورة بطاقة ولي الأمر.

٦-ايصال رسوم دخول الامتحان ٢١٠ جنية + ٣ صورة منه

٧-حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق المطلوبة بها.

٨-شهادة ميلاد حديثة أصل +٢ صور منها

٩_ ايصال تأمين التابلت + ٣ صورة منه

١_ ايصال اعادة القيد + ٣ صورة منه

١١. ٢ طابع تعليمي فئةال ١٠ جنية

نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما تداولته بعض المواقع عن امتحانات تجريبية ومنصات امتحان وتحديث للتابلت.