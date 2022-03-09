الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمنشأة ناصر

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل غرفة بالصحراء بمنطقة منشأة ناصر.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا بالعثور على جثة متعفنة داخل حجرة بمنطقة جبلية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبيَّن العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص، تبيَّن أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، وجارِ جمع التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منشأة ناصر جثة شاب ملابسات العثور جهود العرض

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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