كواليس رفض دعوى الاعتداء الجنسي ضد الامير اندرو في نيويورك

كشفت مذكرة قضائية أن قاضيا أمريكيا أمر، أمس الثلاثاء، برفض الدعوى التي رفعتها فيرجينيا جوفري ضد الأمير أندرو في نيويورك بعد أن توصل الطرفان إلى تسوية.



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد وقع قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان أوراق المحكمة برفض الدعوى بعد أن طلب منه محامون من الجانبين القيام بذلك، وكان القاضي قد أمهلهم حتى 17 مارس لإتمام الصفقة أو أنه سيحدد موعدًا للمحاكمة.



قدم محامو أندرو وجوفري إشعارًا رسميًا إلى قاضٍ فيدرالي لرفض الدعوى القضائية بينهما ، حيث قام الطرفان بتسوية القضية رسميًا.



واوضحت الصحيفة أنه خلال الشهر الماضي ، وافق أندرو على تسوية الدعوى المدنية التي رفعها جوفري بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي، لم يتم الكشف عن المبلغ المدفوع ولكن يعتقد أنه يتراوح بين 13 مليون دولار و 15 مليون دولار.



وتابعت انه جاء في الرد المقدم للمحكمة امي الثلاثاء أن الطرفين "يشترطان بموجب هذا إسقاط الدعوى"، مضيفًا أن كل طرف "يتحمل المصاريف والأتعاب الخاصة به".



وأكدت الصحيفة أنه امام “اندرو” أقل من اسبوع لتقديم قيمة الصفقة لفرجينيا جوفيري، حيث من المتوقع أن يدفع شقيقه الاكبر الامير تشارلز 7 مليارات جنيه استرليني، بينما تتحمل الملكة 5 مليارات استرليني.



وتابعت: الفريق القانوني لجوفيري علم أن تشارلز والملكة اليزابيث الثانية سيقدمان لهم الاموال، بذلك كانت إجراءات رفض القضية سريعة وحاسمة.



وتزعم “جوفري” أنها التقت “أندرو” من خلال الجاني الراحل والممول الجنسي جيفري إبستين، وصديقته المتاجرة بالجنس التي تحاكم الان جيسلين ماكسويل.



وزعمت أن الأمير اعتدى عليها جنسياً في ثلاث مناسبات عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.



ونفى “أندرو” مرارًا هذه المزاعم، ولم تقدم التسوية التي أُعلنت في شهر فبراير الماضي أي اعتراف بالذنب.



كما نصت التسوية على أن أندرو "لم يقصد أبدًا الإساءة إلى شخصية جيوفري"، وقال إنه أدرك أنها "عانت كضحية لسوء المعاملة ونتيجة لاعتداءات عامة غير عادلة".



وقالت التسوية أيضا أن أندرو سيقدم "تبرعا كبيرا" لجمعية جيوفري الخيرية لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي.