الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 2137 طن بضائع عامة ومتنوعة و428 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 9 سفينة خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانيها دخول 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة  3 سفن ، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم
وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وفي هذا السياق تم تداول 2137 طن بضائع عامة ومتنوعة و428 شاحنة و 44 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات تداول 1484 طن بضائع عامة ومتنوعة 223 شاحنة و 18 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 653 طن بضائع عامة ومتنوعة  205 شاحنة و 26 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 79 شاحنة و 15 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 46 شاحنة والسفينة JAOHAR UK  فارغة قادمة من الصومال لشحن فوسفات والسفينة NADA فارغة قادمة من جيبوتي لشحن اسمنت وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 67 شاحنة و 3 ملاكي. 

والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 91 شاحنة و2 ملاكي.
• كما غادر ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 12 سيارة .
• كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال  80 شاحنة بحمولة 653 طن بضائع عامة و11ملاكي  وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1484 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.

وكانت موانئ البحر الأحمر شهدت أمس تداول 2448 طن بضائع عامة ومتنوعة و434 شاحنة و30 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات تداول 2197 طن بضائع عامة ومتنوعة و250 شاحنة و13 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 251 طن بضائع عامة ومتنوعة، 184 شاحنة و17 ملاكي ومتواجد 10  سفن على أرصفة الموانئ.

موانئ البحر الأحمر الحركة الملاحية حركة تداول البضائع حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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