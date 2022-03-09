الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة 9 مصابين في تصادم أتوبيس بالشرقية

تصادم أتوبيس
تصادم أتوبيس

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ9 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات فى حادث تصادم إثر اصطدام أتوبيس بعامود إنارة، بمدخل مدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات.

وبالانتقال والفحص تبين إصطدام أتوبيس بعمود إنارة، بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

محافظة الشرقية اصطدام أتوبيس عامود لشرقية اصابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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