الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها اليوم

رشوان توفيق
رشوان توفيق

تنظر الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى التي تطالب فيها آية رشوان توفيق، ابنة الفنان القدير، ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها .

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

كانت آية رشوان توفيق أقامت دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية حيث تطالب ببطلان عقد قسمة “شاليهات” مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

محكمة جنوب القاهرة عقد بيع فيلا الدعوى المقامة هبة السادس من أكتوبر

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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