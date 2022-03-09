الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

1372 مخالفة مرورية في 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، تطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت - جهود الحملة - خلال 24 ساعة، عن ضبط 1372 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 109 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 13 دراجة نارية مخالفة، 12 مخالفة موقف عشوائى، 29 مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. 

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية وزارة الداخلية مديريات الأمن لوائح المرور ضبط مخالفة تجاوز السرعة المقررة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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