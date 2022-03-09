الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

14 قافلة طبية جديدة ضمن «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 14 قافلة طبية، لمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضحت وزارة الصحة  السكان، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ النزل مركز إدفو شرق، محافظة أسوان، وكفر الشبع مركز الشهداء محافظة المنوفية، وسيدنا هود مركز حمام محافظة مطروح، والقصر مركز نجع حمادي محافظة قنا، ومركز شباب جنيقة بحي الجناين محافظة السويس، ومرسي حميرة- حدربة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وكوم أبوراضي مركز الواسطى محافظة بني سويف، ووادي الجوفة- وادي سهب مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والمرابعين مركز كفر سعد محافظة دمياط، وميت بدر حلاوة مركز سمنود محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، والسلطان حسن مركز أوقرقاص محافظة المنيا، وبيت علام مركز جرجا محافظة سوهاج، والنييرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

الصحة قافلة طبية المناطق النائية الخدمات الصحية مبادرة الرئيس حياة كريمه

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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