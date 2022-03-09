الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مهندس للجنايات بتهمه اختلاس 2 مليون جنيه من جهة عمله

ارشيفية
ارشيفية


أحالت النيابة العامة، مهندس بشركة نون مصر  للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اختلاس 2 مليون جنية من أموال جهة عمله.

جاء في نص قرار الإحالة انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ، تتهم النيابة العامة "م.ش" "محبوس" 35 سنة - مهندس دعم فني بشركة نون مصر  لأنه في الفترة من 1 اكتوبر 2018 حتى يوليو 2021 بدائرة مركز كرداسة محافظة الجيزة" بصفته عاملًا بإحدى الشركات المساهمة (مدير إدارة الحاسبات والمعلومات بشركة نون مصر ومفوضًا بالتعامل مع شركة شهيرة لخدمات المحمول  استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك للشركة جهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن استغل التفويض الصادر له من الشركة في التعاقد مع الشركة  وقام بشراء488 هاتف محمول بنظام التقسيط على الشركة جهة عمله، واستبدل نقاط الولاء الخاصة بخطوط المحمول المملوكة لشركة نون لدى شركة المحمول الشهيرة، بإجمالي مبلغ (اثنين مليون وثلاثمائة واثنين وأربعين ألفا و مائتين وسبعة و عشرين جنيهًا، واستولى عليها لنفسه بنية تملكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم ارتكب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة هي نماذج طلبات الاشتراك بنظام التقسيط الشهري للأجهزة من شركة المحمول، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بتلك الطلبات صفته كمفوض عن شركة نون للتجارة الالكترونية وطلب الشركة خلافا للحقيقة شراء هواتف محمولة بنظام التقسيط الشهري والتزام الشركة جهة عمله بسداد قيمة تلك الأقساط بإضافتها الفاتورة الشركة الشهرية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

إحالة مهندس اختلاس 2 مليون أموال جهة عمله النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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