الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الفنانة فاطمة حسن: "كِنداكة " كلمة نوبية تعنى المرأة الملكة

من إحدي لوحات المعرض
من إحدي لوحات المعرض

تشهد قاعة جاليري قرطبة للفن التشكيلي بالمهندسين، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، افتتاح المعرض الفردي الخاص، للفنانة التشكيلية فاطمة حسن، والذى يقام تحت عنوان "كِنداكة"، ويستمر  حتى يوم 24 مارس الجاري.

وقالت الفنانة فاطمة حسن لــ"الدستور": " كِنداكة " كلمة نوبية تعنى المرأة الملكة. المعرض يقام بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة.  و يضم المعرض 28 لوحة زيتية من مقاسات مختلفة تدور جميعها حول "كنداكة" و هى كلمة تعنى المرأة الجميلة القوية. كل لوحات تعبر عن المرأة فى كل مراحل عمرها وكل فئات المجتمع.

وقد إستطاعت فاطمة حسن أن تعبر بصدق و بإقتدار عن بطلات كنداكات أعمالها فأختارت الوجوه بعناية وإنها حقا وجوه معبرة عن انفعالات مختلفة ومتباينة تجمع بين القوة والإصرار والطموح والرقة و الوداعة. وإذا كان البورتريه هو مرآة النفس البشرية فقد إستطاعت الفنانة أن تقدم مجموعة من البورتريهات محملة بأجواء تصويرية تصل بنا إلى ما وراء البورترية من سحر خفى يهمس فى آذن المتلقى و يحاوره بصمت بليغ.

إن الفنانات اللاتى اقتربن من هذا الفن الصعب فن البورترية قليلات للغاية .و قد أجادت فاطمة حسن حينما اتجهت للبورترية وذلك لأنها تمتلك حالة تعبيرية مميزة و تستخدم اللمسات التاثيرية لتعبر عن فكرتها من خلال بالتة دافئة كشمس الجنوب. و تستخدم فى الخلفية موتيفات من النوبة استطاعت أن تضيفها على البورترية دون أن تحدث أى اضطراب بصرى بل على العكس أكدت الخلفية على فكرة الهوية بشكل كبير و جعلت الأعمال بها قدر كبير من الأصالة.

و الفنانة فاطمة حسن تخطو خطوات ثابتة و واثقة منذ تخرجها من كلية التربية الفنية و تؤكد فى كل تجربة على تطورها المستمر فى الشكل و المضمون. هذا بالإضافة إلى العمل الصحفى فى دار أخبار اليوم العريقة و الذى أكسبها السرعة و الخبرة العملية و الرصانة فى الأداء.

يشار إلي أن الفنانة فاطمة حسن محمود موسى، حصلت علي بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان، وتعمل رسامة صحفية فى مؤسسة أخباراليوم الصحفية.

سبق وأقامت الفنانة فاطمة حسن العديد من المعارض نذكر من بينها: معرض خاص بعنوان "مدينة الأحلام" فى أتيليه القاهرة  - ومعرض "كلمات ملونة" فى ساقية الصاوى - ومعرض "اختلافات" فى المكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية - ومعرض "همس الزهور" فى جاليرى الكتبجية فى المعادى ومعرض خاص فى قاعة دروب تحت اسم "سمرة".
 

ك نداكة كلمة نوبية تعنى المرأة الملكة الفنانة فاطمة حسن جاليرى قرطبة همس الزهور كلمات ملونة

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