المغرب تمنح رجال الأعمال الموريتانيين تأشيرات مفتوحة لسنتين

منحت المملكة المغربية جميع رجال الأعمال الموريتانيين المنتسبين للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، تأشيرة سنتين متعددة الدخول إلى المغرب ابتداء من اليوم الأربعاء.

وذكر اتحاد أرباب العمل الموريتاني،في بيان، أن القرار جاء خلال لقاء جمع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، مع السفير المغربي في موريتانيا حميد شبار.

واتفق الجانبان على تنظيم منتديين اقتصاديين بموريتانيا والمغرب خلال الشهرين المقبلين كما بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

وتستعد موريتانيا والمملكة المغربية لتنظيم دورة للجنة العليا المشتركة ستحتضنها الرباط.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 7 وفيات و78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة المغربية ،في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.161.776 حالة في المغرب، فيما ارتفع العدد الإجمالي إلى 16.029 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكد من تماثل 310 حالات للشفاء، ليصل إجمالي التعافي إلى 1.144.073

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية، فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9338 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.123.624 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وكانت الصحة المغربية، أعلنت في بيان في وقت سابق، أن 29165 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان الوزارة، أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5860517 شخصًا، مشيرة إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24759082 شخصًا حتى اليوم.

وأضاف البيان، أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23215134 شخصًا حتى اليوم.

وكان المغرب قد تسلم مؤخرًا أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.