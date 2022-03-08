الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص تحت عجلات القطار ببني سويف

مصرع شخص تحت عجلات
مصرع شخص تحت عجلات القطار

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، بعدما دهسه قطار، مساء الثلاثاء، أثناء مروره بالقرب من مزلقان السحارة دائرة مركز بني سويف.

وتلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بتصادم قطار بشخص، وتحولت جثته إلى أشلاء بالقرب من مزلقان السحارة دائرة مركز بني سويف، وجري نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، وجار التعرف علي هويته.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف الشرطة وجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وجار التعرف علي هوية المتوفي.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفي حاول المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

شخص مجهول الهوية مصرع دهسه قطار مزلقان بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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