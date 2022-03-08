الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأوكرانيون يتدفقون عبر الحدود وارتفاع عدد اللاجئين إلى مليونين

اللاجئين
اللاجئين

تدفق آلاف الفارين الجدد من القتال بأوكرانيا على وسط وشرق أوروبا اليوم الثلاثاء وسط جهود جديدة لفتح ممرات إجلاء آمنة من المدن التي تقصفها القوات الروسية.
 وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مليوني شخص فروا من أوكرانيا، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير إلى اليوم.
 ومع زيادة حدة القتال حول كثير من المدن الأوكرانية الكبيرة تبذل السلطات في دول أوروبا الشرقية جهودا مضنية لإعاشة اللاجئين.
 وقال فيتولد فولتشيك من مكتب رئيس بلدية شيميشل "فيما يتعلق بالإعاشة هناك في الحقيقة أوقات يكون فيها الزحام شديدا". 

وتقع بلدة شيميشل بالقرب من أكثر المعابر زحاما على الحدود وصارت مركزا للاجئين الأوكرانيين.
 وأضاف فولتشيك "استطعنا في الليلة الماضية تسيير 30 حافلة من شيشميل، وذهبت في اتجاهات مختلفة... نحاول بذل أقصى ما بوسعنا لجعل هذا المرور يتدفق بسلاسة".
 وتعيش في بولندا جالية أوكرانية يبلغ تعدادها نحو 1.5 مليون نسمة وهي أكبر جالية أوكرانية في المنطقة الأمر الذي يجعل هذه الدولة المقصد الأول لكثيرين ممن تواتيهم الجرأة لقطع رحلة وسط القتال والانتظار لفترات طويلة على الحدود.

واستقبلت كل من مولدافيا ورومانيا أكثر من 82 ألف لاجئ، بحسب البيانات التي جمعت الأحد، في حين أن أكثر من 210 آلاف شخص فروا إلى البلدان المجاورة انتقلوا إلى دول أوروبية أخرى، بحسب المفوضية.

وخلال مؤتمر صحفي بعد زيارة مولدافيا وبولندا ورومانيا، قال غراندي إن الدفعات الأولى من اللاجئين شملت أشخاصا "يملكون بعض الموارد".

وقال "من المحتمل إذا تواصلت الحرب... بأن نرى أشخاصا لا يملكون موارد ولا شبكات علاقات وسيشكّل الأمر مسألة أكثر تعقيدا بالنسبة إلى الدول الأوروبية للمضي قدما وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التضامن من قبل الجميع في أوروبا وغيرها".

وأشار غراندي إلى أن حروب البلقان في البوسنة وكوسوفو شهدت بالمقارنة فرار "حوالى مليوني إلى ثلاثة ملايين شخص، لكن على فترة ثماني سنوات".

وأكد أنه بينما شهدت مناطق أخرى في العالم وضعا مشابها لما يحصل في أوكرانيا لجهة موجة اللجوء، إلا أن "هذه المرة الأولى التي يجري فيها ذلك في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

أوكرانيا القوات الروسية اوروبا شرق اوروبا الغزو الروسي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: بايدن يعلن إجراءات إضافية ضد روسيا

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

جهود مكثفة لضبط المتهمين بدهس طالبة فى مصر الجديدة

حبس مسجل خطر متهم بسرقة الدراجات النارية بالمطرية

بتخفيض يصل لـ30%.. أسعار السلع الأساسية فى منافذ التموين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين