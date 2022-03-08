الناتو يشدد على ضرورة إقامة «ممرات إنسانية حقيقية» في أوكرانيا

شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج على الحاجة لإقامة "ممرات إنسانية حقيقية" في أوكرانيا يتم احترامها بشكل كامل.

وقال ستولتنبرج - في مستهل كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لاتفيا إغيلس ليفيتس بالعاصمة ريجا اليوم /الثلاثاء/ - إن "الشعب الأوكراني وقواته المسلحة ألهموا العالم بشجاعتهم، لكن التأثير الإنساني مدمر حيث أن الكثير من المدنيين قتلوا أو جرحوا، كما فر 2 مليون شخص من أوكرانيا"، واصفا الوضع بأنه "أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "أن هناك تقاريرا موثوقة تفيد بتعرض مدنيين أوكرانيين للقصف أثناء محاولتهم الإجلاء"، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين يعد "جريمة حرب وأمرا غير مقبول على الإطلاق" /على حد وصفه/.

وأوضح أمين عام حلف شمال الأطلسي أنه تم فرض عقوبات قاسية وغير مسبوقة ضد روسيا، إضافة لعزلها تماما عن الساحة العالمية.. مشيرا إلى أن حلفاء أوكرانيا يساعدوها في إعلاء حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها من خلال تقديم مساعدات بقيمة مليارات اليوروهات وفتح الحدود لتقديم المساعدة للاجئين.

أكد "أن المعاناة التي نراها الآن في أوكرانيا مروعة وتؤثر علي الجميع ، ويجب ضمان عدم تصعيد الصراع وانتشاره لما وراء أوكرانيا، لأن ذلك سيكون أكثر خطورة وأكثر تدميرا وأشد فتكا، وقد يخرج الوضع عن السيطرة" .

وقال ستولتنبرج "إنه لضمان عدم وجود مجال لأي حسابات خاطئة في موسكو، فإن الناتو عزز بشكل كبير من وجوده في الجزء الشرقي لتحالف الناتو" .. مشيرا إلى وجود 130 طائرة على أهبة الاستعداد وأكثر من 200 سفينة من أقصى الشمال إلى المتوسط وآلاف الجنود الإضافيين في المنطقة.

من جهته، أكد رئيس لاتفيا إغيلس ليفيتس، أن حلفاء الناتو يقفون في تضامن إلى جانب بعضهم البعض، مشيرا إلى تزايد جنود حلفاء الناتو في لاتفيا.

وأشار ليفيتس إلى أن كندا وعدت بزيادة جنودها المتواجدين في لاتفيا، كما قطعت دول أخرى التزاما بزيادة عدد جنودها؛ وذلك ردا على الوضع الأمني الجديد في أوروبا.

وأعلن الرئيس اللاتفي أن بلاده تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي من 2.3% ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الحلفاء في الناتو شددوا على التزامهم بالمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

ونوه بتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، مشيرا إلى أن ما تحتاجه أوكرانيا الآن هي كل أنواع المساعدات والتي من بينها المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية.