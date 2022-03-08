سوتس رمضان 2022: بوسترات تشويقية لمحمد شاهين وأحمد داود وتارا عماد

طرحت منصة Watch it البوسترات المنفردة للمسلسل الدرامي الجديد «Suits بالعربي» للنجم آسر ياسين وأحمد داود المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل سوتس رمضان 2022

وتصدر البوسترات الدعائية التي طرحت بشكل منفصل النجوم محمد شاهين وأحمد داود وتارا عماد، والذين ظهروا بشكل يظهر قصة العمل المحتوية على حالة من الأناقة الكلاسيكية الشديدة.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، ليتعرفا على بعضهما في وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

Suits هو مسلسل أمريكي يتحدث عن المجال القانوني والمحاماة، يتكون من 9 مواسم، الموسم الأول يتكون من 12 حلقة، أما المواسم المتبقية فتتكون من 16 حلقة، بدأ بث المسلسل في 23 يونيو 2011 وانتهى في عام 2019، وسوتس هو عبارة عن شركة خيالية للمحاماة توجد في مدينة نيويورك .

أبطال مسلسل سوتس

وشارك في بطولة العمل باقة من ألمع النجوم أبرزهم آسر یاسین وأحمد داود وصبا مبارك وریم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاھین بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات.

ودخل المخرج فى معسكر مغلق للانتهاء من جميع المشاهد فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومنع الإجازات ومد عدد ساعات التصوير والتى تصل لـ 18 ساعة فى اليوم.